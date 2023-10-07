Главный тренер «Авангарда»: наши вратари сыграли достойно. Демченко держал счёт

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал поражение команды в матче с «Трактором» (1:4).

«Мне показалось, что Николишин немножко не успевает за Ткачёвым и Буше, поэтому вернул в то сочетание Спунера. Хотел с первой смены это сделать, считаю, что сделал всё правильно – и моменты пошли сразу, и гол забили.

Календарь у всех тяжёлый, не вижу смысла об этом постоянно говорить. Это и так все понимают. Просто в такой момент нужно сыграть более рационально, постараться сделать минимум ошибок, не терять шайбу в своей зоне, на синей линии. То есть чисто и правильно играть, чтобы экономить силы.

Надеюсь, что Мишуров скоро поправится, посмотрим. Но сегодня наши вратари сыграли достойно, а замена Демченко была для того, чтоб команда встрепенулась, плюс дать возможность Проскурякову проявить себя. Я считаю, что он это сделал. А Василий держал счёт. Нельзя тренировать вратаря – надо помогать ему», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.