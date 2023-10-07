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«Никакой паники». Буше высказался о поражении от «Трактора» и тяжёлом отрезке «Авангарда»

«Никакой паники». Буше высказался о поражении от «Трактора» и тяжёлом отрезке «Авангарда»
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Нападающий «Авангарда» Рид Буше прокомментировал поражение команды в матче с «Трактором» (1:4).

«У нас был непростой выезд, затем мы приехали – выходной, а сегодня матч в пять часов вечера. Но мы не можем искать оправдания. Сегодня просто все действовали не так, как должны были, надо исправлять ситуацию. «Трактор» действительно здорово распоряжался шайбой, и было ощущение, что весь вечер они ей владели. Нам требовалось много сил и времени, чтобы вернуть её, и когда она к нам приходила, уже были слишком уставшими для атак. Они здорово прессинговали в нашей зоне, играли просто и грамотно.

Не сказал бы, что у нас сейчас какой-то кризис, всё-таки мы довольно неплохо сыграли в конце выезда. Да и сегодня была возможность победить, но мы ей не воспользовались. Никакой паники, никто не отчаивается, нужно просто работать дальше», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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