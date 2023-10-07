Никита Гусев забил гол-шедевр, эффектно обыграв нескольких защитников «Торпедо»

В эти минуты на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в Москве проходит очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимает нижегородское «Торпедо». К концу второго периода счёт 6:1 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 25-й минуте матча, когда москвичи проигрывали со счётом 0:2, лидер «Динамо» Никита Гусев убежал в атаку. Нападающий по центру прорвался в зону «Торпедо», убрал шайбу под себя и сумел проскользнуть между двумя защитниками. После этого Гусев нанёс бросок с неудобной руки, отправив шайбу в дальнюю девятку.

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