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Динамо М — Торпедо. Прямая трансляция
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17:00 Мск
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Никита Гусев забил гол-шедевр, эффектно обыграв нескольких защитников «Торпедо»

Никита Гусев забил гол-шедевр, эффектно обыграв нескольких защитников «Торпедо»
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В эти минуты на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в Москве проходит очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимает нижегородское «Торпедо». К концу второго периода счёт 6:1 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 25-й минуте матча, когда москвичи проигрывали со счётом 0:2, лидер «Динамо» Никита Гусев убежал в атаку. Нападающий по центру прорвался в зону «Торпедо», убрал шайбу под себя и сумел проскользнуть между двумя защитниками. После этого Гусев нанёс бросок с неудобной руки, отправив шайбу в дальнюю девятку.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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