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Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов оформил хет-трик в матче с «Динамо» за девять минут

В эти минуты на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в Москве проходит очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимает нижегородское «Торпедо». К концу второго периода счёт 7:1 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

К 27-й минуте молодой нападающий нижегородцев Василий Атанасов оформил хет-трик.

На 18-й минуте форвард «Торпедо» открыл счёт в матче, забив трудовой гол.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

На 25-й минуте Атанасов забросил свою вторую шайбу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Менее чем через две минуты нападающий оформил хет-трик. Суммарно на все три гола Атанасову потребовалось девять минут 16 секунд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».