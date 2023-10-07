«Слов никаких тут не нужно». Пресс-служба московского «Динамо» — об 1:7 после 40 минут

Пресс-служба московского «Динамо» в официальном телеграм-канале отреагировала на разгромный счёт в матче с нижегородским «Торпедо». После второго периода бело-голубые проигрывают — 1:7. Во втором периоде москвичи пропустили сразу шесть голов.

«Кошмарный второй период окончен. Слов никаких тут не нужно. Идём на второй перерыв. «Динамо» — «Торпедо» — 1:7», — говорится в сообщении.

Напомним, в эти минуты на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в Москве проходит очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимает нижегородское «Торпедо». После второго периода счёт 7:1 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.