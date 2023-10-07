«Счёт говорит сам за себя». Пресс-служба московского «Динамо» — о поражении со счётом 1:7

Пресс-служба московского «Динамо» в официальном телеграм-канале прокомментировала разгромное поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с нижегородским «Торпедо». Бело-голубые проиграли со счётом 1:7.

«Счёт говорит сам за себя», — говорится в сообщении.

Напомним, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало «Торпедо». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 7:1 (1:0, 6:1, 0:0). Нападающий нижегородской команды Василий Атанасов оформил хет-трик, к которому прибавил результативную передачу. «Торпедо» одержало вторую победу подряд.