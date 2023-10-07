Пресс-служба «Торпедо» отреагировала на разгромную победу в матче с «Динамо»

Пресс-служба «Торпедо» в официальном телеграм-канале прокомментировала разгромную победу во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо». Нижегородцы выиграли со счётом 7:1.

«Крупная победа в Москве над одним из лидеров конференции!» — говорится в сообщении.

Напомним, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало «Торпедо». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 7:1 (1:0, 6:1, 0:0). Нападающий нижегородской команды Василий Атанасов оформил хет-трик, к которому прибавил результативную передачу. «Торпедо» одержало вторую победу подряд.