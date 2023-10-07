Кудашов негодовал, чирлидерши дарили фанатам майки. Фото разгромной победы «Торпедо»

7 октября в Москве на льду арены «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Торпедо» одержало разгромную победу над «Динамо». Встреча завершилась со счётом 7:1 в пользу команды Игоря Ларионова.

Нападающий нижегородской команды Василий Атанасов оформил хет-трик, к которому прибавил результативную передачу. «Торпедо» одержало вторую победу подряд.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Торпедо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Пресс-служба «Торпедо» в официальном телеграм-канале прокомментировала разгромную победу во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо».

«Крупная победа в Москве над одним из лидеров конференции!» — говорится в сообщении.