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Кудашов негодовал, чирлидерши дарили фанатам майки. Фото разгромной победы «Торпедо»

Кудашов негодовал, чирлидерши дарили фанатам майки. Фото разгромной победы «Торпедо»
«Динамо» — «Торпедо»
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7 октября в Москве на льду арены «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Торпедо» одержало разгромную победу над «Динамо». Встреча завершилась со счётом 7:1 в пользу команды Игоря Ларионова.

Нападающий нижегородской команды Василий Атанасов оформил хет-трик, к которому прибавил результативную передачу. «Торпедо» одержало вторую победу подряд.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Торпедо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Пресс-служба «Торпедо» в официальном телеграм-канале прокомментировала разгромную победу во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо».

«Крупная победа в Москве над одним из лидеров конференции!» — говорится в сообщении.

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