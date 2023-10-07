Роман Ротенберг будет руководить сборной «Россия 25» на Кубке Первого канала — 2023

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг возглавит сборную «Россия 25» на Кубке Первого канала 2023 года, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.

Команда молодых звёзд под названием «Россия 25» — будет представлять национальную сборную и страну на турнире.

Кроме того, отмечается, что состав сборной, который утвердит тренерский совет Федерации хоккея России, будет назван позднее — в преддверии Кубка Первого канала.

«Кандидатами на участие в Кубке Первого канала являются молодые хоккеисты, ярко проявившие себя в ходе сезона в различных клубах КХЛ», — говорится в сообщении.

Отметим, что встречи турнира пройдут на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря.