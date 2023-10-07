Владислав Третьяк поделился ожиданиями от Кубка Первого канала — 2023

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал решение провести Кубок Первого канала 2023 года в Санкт-Петербурге. Впервые в истории соревнования местом проведения назначена Северная столица России. Турнир будет сыгран с 14 по 17 декабря. Россию будет представлять команда «Россия 25». С национальной командой сыграют Китай, Беларусь и Казахстан.

«Прекрасно помню, как в 1969 году я выходил на лёд Северной столицы, играя за сборную СССР. И вот теперь Санкт-Петербург впервые в истории примет Кубок Первого канала. Здорово, что расширяется география нашего традиционного предновогоднего турнира.

Как и в прежние годы, перед нашей командой будет стоять задача побеждать — и при этом показывать яркий атакующий хоккей. Не сомневаюсь, что игроки и тренерский штаб постараются сделать свою работу как можно лучше, чтобы порадовать болельщиков зрелищным, фирменным русским стилем, превратить турнир в праздник. Приглашаю всех любителей хоккея на матчи Кубка Первого канала. Ждём, что на трибуны «Ледового» придут и жители Санкт-Петербурга, и болельщики со всех концов нашей огромной страны. Приходите поболеть за «Россию 25», станьте частью большого предновогоднего праздника!» — приводит слова Третьяка официальный сайт ФХР.