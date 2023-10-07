Миронов — об 1:7: нет культурных слов. Игроки «Динамо» должны посмотреть в зеркало

Капитан московского «Динамо» Андрей Миронов прокомментировал поражение в матче с «Торпедо» со счётом 1:7.

«Какие слова? Да нет слов. Культурных, которые я могу сказать. Чемпионат длинный, бывает, что оступились. Сейчас поговорили с командой, естественно, у нас нет равнодушных. Завтра будем разбираться и идти дальше.

Показалось, что я был причастен к обратной замене вратаря, когда эмоционально вёл себя на лавке? Ко мне это не имеет никакого отношения. Что касается того, что я говорил на повышенных тонах на лавке, пусть это останется в команде. Вы правильно сказали, что это эмоции. Давайте всё остальное оставим в команде.

Вы сами видели игру – мы прилично оступились, проиграв с крупным счётом. Не должны были такого допускать и придумывать какие-то оправдания. Мы команда, мы коллектив, включая игроков, персонал, тренерский штаб и руководство, сделаем правильные выводы и будем идти дальше, потому что впереди много игр.

Не скажу, что мы уступили сегодня в чём-то одном. Мы проиграли 1:7, значит, мы проиграли во всех компонентах. Надо посмотреть в зеркало и сделать правильные выводы. Идём дальше и работаем, чтобы больше не допускать таких игр», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.