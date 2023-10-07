Игорь Ларионов прокомментировал сокрушительную победу «Торпедо» над «Динамо»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал разгромную победу во встрече регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» со счётом 7:1.

«В третьем периоде не хотели унижать соперника согласно нашей концепции? Вы понимаете, такие игры бывают нечасто, тем более в такой магнитуде, как сегодня, против «Динамо», когда команды находятся рядом в турнирной таблице. У нас третья игра за пять дней, и нам предстоит ещё пара матчей – в понедельник в Ярославле, в среду – в Череповце. В третьем периоде абсолютно не было экономрежима, но мы просто хотели избежать… По традиции НХЛ при таком счёте всегда бывает элемент травм – где-то расслабился, где-то недоиграл, где-то соперник начинает хамить. Поэтому попросили ребят продолжать играть в тот хоккей, в который мы играли, чтобы не было плохих привычек. Потому что, понятно, что при счёте 7:1 очень трудно вернуться в игру, но, с другой стороны, надо не растерять тот позитив и тот настрой, который мы сегодня показали.

В прошлой игре берегли силы на матч с «Динамо»? Вы знаете, мы не смотрим через игру или через две игры. Мы стараемся акцентировать внимание на сопернике и на сегодняшнем матче, потому что это очень опасная история. На самом деле та игра была после двух поражений, и в такой ситуации в головах ребят начинается небольшое волнение, и нужно вернуться в позитивный тонус и в ту игру, которую мы хотим показать. Да, матч был не самым зрелищным, и это при том, что мы победили. Но количество брака было очень большое. Но это часть роста команды и часть выхода из той ситуации, в которой мы оказались. Причём поражения и от «Сочи», и от Омска были не совсем по игре, но спорт – такая штука, где ты всё выиграть не можешь. Но, спотыкаясь на какой-то кочке, ты должен очень быстро забыть такие моменты и начинать выстраивать игру, которая присуща нашей команде.

Рад, что сегодня ребята вышли заряженными, понимая, что пришёл полный стадион в субботу. Большое количество болельщиков с обеих сторон, наверняка было большое количество телезрителей. Поэтому в этом плане я сказал, что они подарили хороший вечер нашим болельщикам», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.