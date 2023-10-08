«Откидываемся от шайбы». Ткачёв высказался после поражения «Авангарда» со счётом 1:4

Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачёв прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Трактором» (1:4).

«Не отходили от того настроя, который поймали в конце выезда, всё так же старались исполнять тренерские задания. Но чуть где-то ошиблись. Шайбой не получалось владеть, потому что откидываемся от шайбы. Всё очень легко и просто. Нам надо где-то через пас выходить из зоны, когда ситуация позволяет. Но это, опять же, всё будем обсуждать на следующем собрании. Что нужно, чтобы выйти из кризиса? Да просто выполнять тренерское задание, то, что от нас хотят тренеры. Только так, через работу», — сказал Ткачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.