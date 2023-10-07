Ларионов — о Линче и Маккинноне: мы берём в «Торпедо» игрока с ценностью для продажи

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался после разгромной победы во встрече регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» со счётом 7:1.

«В прошлом сезоне я эмоционально говорил, что КХЛ нужны легионеры уровня Маккиннона или Бэйла и Кьеллини, если смотреть на футбол, а сам привожу в «Торпедо» Линча? Я объясню, чтобы было понятно до конца. У нас команда, которая не обладает большими финансовыми возможностями. У нас подход и философия того, что, если мы берём игрока, то у него должна быть ценность, допустим, для будущей продажи. Если человек у нас играет, приходя за супермаленькие деньги, а легионеры в КХЛ получают 65-80 млн рублей, которых мы в «Торпедо» не платим, то для каждого игрока есть определённые задачи.

Я считаю, что Линч неплохо зашёл в команду, причём сделал это, попав с корабля на бал. И мы не будем форсировать его вложение в команду, потому что ещё рано – парень должен адаптироваться, потому что пропустил два месяца подготовки с командой. Если он заиграет и если появятся желающие его приобрести, как приобретали братьев Федотовых, мы готовы продавать, чтобы поддерживать финансовую часть нашей команды именно такими решениями. Мы не хотим вкладывать сумасшедшие деньги. Мы хотим развивать игроков, но у каждого игрока есть цена. И мы готовы это рассмотреть, чтобы давать дорогу другим игрокам, которые о себе заявляют и стучатся в дверь», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.