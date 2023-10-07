Кудашов — об 1:7: игроки «Динамо» знают причину. Дело было в нас самих

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал разгромное поражение в матче с «Торпедо» (1:7).

«Что тут скажешь… Не всё получилось, давайте так мягко скажем. Игра не получилась. Но бывают такие игры. Причину мы сейчас с игроками обсуждали, они её знают. Надеюсь, что в ближайшие дни и на тренировках мы её исправим. Давайте к вопросам, наверняка их много.

Не взял тайм-аут, когда команда валилась? Вы знаете, у нас было две смены вратаря. По-моему, это тот же самый тайм-аут. Мы часто используем этот вариант как тайм-аут.

Передёрнуть пары защитников? Если сейчас брать по персоналиям, то там дело было не из-за пар. От перемены мест слагаемых сумма сегодня не менялась. И в защите, и в нападении. Я вам скажу такой момент, что мы начали второй период, играя в три звена, но в каждом звене были дополнительные игроки, которые кого-то подменяли из сочетаний. Но видите, дело было не в перестановках. Дело было в нас самих. Это основное», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.