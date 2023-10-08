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Вратарь «Авангарда» — о дебюте за клуб: пришлось выйти и играть. Сложно объяснить ощущения

Вратарь «Авангарда» — о дебюте за клуб: пришлось выйти и играть. Сложно объяснить ощущения
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Вратарь «Авангарда» Илья Проскуряков прокомментировал поражение в дебютном матче за омичей — с «Трактором» (1:4).

«Действительно, моё появление на льду оказалось неожиданным, потому что никто не рассчитывал так начать игру. Немножко холодный душ для нас был. Пришлось выйти и играть. А так – атмосфера, конечно, шикарная на стадионе, одно удовольствие играть. Ощущения? Не мандраж, даже сегодня был, а – сложно объяснить словами – трепет, что ли. Слава богу, хорошо вошёл в игру, несколько бросков несложных было, отбил их, и потом уже было легче. Успел ли тренер по вратарям Сергей Звягин оценить мою игру? Да не до этого сейчас, не до оценок. Уже на следующий день будем анализировать», — сказал Проскуряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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