«Я впервые вижу такой разброс». Журналист — о месте Овечкина в рейтинге TSN

Журналист TSN Джеймс Дути высказался о попадании российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в топ-50 лучших игроков Национальной хоккейной лиги на данный момент. Нападающий столичной команды занял 33-е место. Один из коллег Дути поставил Овечкина на восьмую позицию, другой не внёс россиянина в список.

«В прежние годы Сид был номером один, а Ови — сразу за ним. Сейчас он опустился аж на 33-е место, даже несмотря на то что является одним из лучших снайперов в НХЛ. В прошлом году он забил 42, до рекорда 72 гола. Так что он слишком низко в списке, слишком высоко или как?

Я впервые вижу такой разброс, чтобы один человек вообще не включил игрока в список, а другой поставил в топ-10», — сказал Дути в эфире TSN.