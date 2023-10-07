Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Адмирал — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
10:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Я впервые вижу такой разброс». Журналист — о месте Овечкина в рейтинге TSN

«Я впервые вижу такой разброс». Журналист — о месте Овечкина в рейтинге TSN
Комментарии

Журналист TSN Джеймс Дути высказался о попадании российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в топ-50 лучших игроков Национальной хоккейной лиги на данный момент. Нападающий столичной команды занял 33-е место. Один из коллег Дути поставил Овечкина на восьмую позицию, другой не внёс россиянина в список.

«В прежние годы Сид был номером один, а Ови — сразу за ним. Сейчас он опустился аж на 33-е место, даже несмотря на то что является одним из лучших снайперов в НХЛ. В прошлом году он забил 42, до рекорда 72 гола. Так что он слишком низко в списке, слишком высоко или как?

Я впервые вижу такой разброс, чтобы один человек вообще не включил игрока в список, а другой поставил в топ-10», — сказал Дути в эфире TSN.

Материалы по теме
Семь россиян попали в топ-50 лучших игроков НХЛ на данный момент по версии TSN
Материалы по теме
«Особенный, но не настолько же!» Легенда НХЛ не верил, что Овечкин приблизится к Гретцки
«Особенный, но не настолько же!» Легенда НХЛ не верил, что Овечкин приблизится к Гретцки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android