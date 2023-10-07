Артемий Панарин провёл тренировку «Рейнджерс» в третьем звене

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин провёл тренировку команды в третьем звене, сообщает журналист The Athletic Артур Стэйпл на своей стране в «Твиттере».
Форвард занимался в звене с Филипом Хитилом и Уиллом Кайлли.
Все звенья «Рейнджерс»:
Крайдер — Зибанеджад — Какко;
Веси — Трочек — Уилер;
Панарин — Хитил — Кайлли;
Гудроу — Бонино — Питлик.
Линдгрен — Фокс;
Миллер — Труба;
Густафссон — Шнайдер;
Джонс.
Шестёркин;
Куик.
Напомним, в регулярном чемпионате сезона-2022/2023 Национальной хоккейной лиги Панарин принял участие в 82 матчах, в которых забросил 29 шайб, отдал 63 результативные передачи и в общей сложности записал на свой счёт 92 очка. В плей-офф российский нападающий отыграл в семи встречах, отметившись двумя голевыми пасами. «Рейнджерс» в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли — 2023 уступили «Нью-Джерси Дэвилз» (3-4 в серии).