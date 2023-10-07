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«Не его вина». Журналист объяснил попадание Бедарда в топ самых переоценённых игроков НХЛ

«Не его вина». Журналист объяснил попадание Бедарда в топ самых переоценённых игроков НХЛ
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Журналист Bleacher Report Лайл Фитцсиммонс объяснил попадание молодого нападающего «Чикаго Блэкхоукс» Коннора Бедарда в топ самых переоценённых хоккеистов Национальной хоккейной лиги на данный момент.

«Это не вина парня.

Коннор Бедард был выбран под первым номером на драфте НХЛ почти за три недели до того, как ему исполнилось 18 лет, и некоторые ожидают, что он возьмёт на руки умирающую команду и превратит её в победителя. И после двух юниорских сезонов, в которых он забил 122 гола и набрал 243 очка в 119 матчах, неудивительно, что люди, носящие джерси «Чикаго Блэкхоукс», ожидают больших успехов.

Но это не может быть настолько хорошо, не так ли?

При росте 175 см и весе 82 кг Бедарда вряд ли можно назвать гигантом. И всего за три месяца после своего 18-летия он, конечно, не развил полный набор «мужской силы», который ему понадобится, чтобы пережить 82-матчевый поход в современной НХЛ. Не просто так только четыре новичка с сезона-2000/2001 набрали 80+ очков. Другими словами: извините, ребята, но он не выигрывает «Арт Росс» или «Харт» сразу же.

Тем не менее, учитывая то, как, затаив дыхание, обсуждают Бедарда, когда он приближается к первому сезону в НХЛ, что-либо меньшее, чем темп в очко за матч, в сравнении может показаться разочаровывающим.

Коннор может быть великим. Но это будет слишком много», — говорится в сообщении.

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