Жамнов прокомментировал победу «Спартака» над «Куньлунем»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвёл итоги гостевого матча регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (4:3)

«Нельзя сказать, что мы ожидали, что «Куньлунь» просядет из-за тяжелого графика. Мы начали неплохо, но удаления нас подломили. Это нам помешало. После пропущенных шайб в меньшинстве, работали со спецбригадами, разобрали промахи, из-за которых пропускали. В третьем периоде хоть и удалялись, но сыграли в меньшинстве неплохо. Игра Иванова? Он прошёл с нами тренировочный лагерь, знает наши требования. По игре ему чуть-чуть подсказывали тренеры, которые отвечают за защитников. В целом он сыграл неплохо. Понятно, было какое-то волнение, но парень молодец, справился», — приводит официальный сайт КХЛ слова Жамнова.

«Спартак» занимает пятое место в Западной конференции с 20 очками после 16 матчей.