Игнатьев: Пулккинен будет играть в следующем матче «Куньлуня»

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Виктор Игнатьев подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (3:4) и рассказал, когда за команду сыграет финский нападающий Теэму Пулккинен.

«Два периода была неплохая игра в нашем исполнении. Действовали с переменным успехом, то «Спартак» поджимал нас в зоне, то мы их. Моментов было так много, что после двух периодов счёт мог быть гораздо больше, чем 3:3. Обе команды хорошо сыграли в большинстве. Знали, что Голдобин и компания опасны в этом компоненте. Но и мы забили две. В третьем периоде «Спартак» был быстрее, активнее, у них было больше моментов, Смит держал нас в игре до последнего. В конце была возможность сравнять счет, но мы этого не сделали. Ребята устали. Как восстанавливаемся между матчами? Закончили игру с Нижним, все пошли в зал в обязательном порядке — кто-то штангой занимался. На следующий день в 12:00 встретились, посмотрели видео, пошли играть в баскетбол. Поиграли полчасика, разошлись, собрались уже на сегодняшней игре. Когда Пулккинен наберёт оптимальную форму, чтобы играть? Оптимальная форма это три шайбы за игру? Играть он будет в следующем матче. Он приехал подготовленным, а единственная причина, почему он не играл, заключается в том, что он занимался переездом», — приводит официальный сайт КХЛ слова Игнатьева.

«Куньлунь» занимает 10-е место в Западной конференции. На счету команды 13 очков после 18 матчей. В следующем матче 9 октября клуб, представляющий Пекин, сыграет в гостях против СКА. Начало в 19:30 мск.