Голдобин оценил поддержку болельщиков «Спартака» в выездных матчах

Нападающий московского «Спартака» Николай Голдобин подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (4:3) в Мытищах и оценил поддержку болельщиков красно-белых в гостевых играх. В день поединка 7 октября форвард праздновал 28-летие, отметившись голевой передачей.

«С нашими болельщиками каждая игра как дома. Я ещё не привык к таким играм, всё-таки выступал на Востоке, где везде далекие выезды. И такая нынешняя поддержка нам помогает. Все в команде меня поздравили и пожелали, чтобы не было травм. Хотелось выйти на этот матч с хорошим настроением. Что касается моей результативности, то я бы с удовольствием забивал каждый матч, но у соперников тоже есть вратари, и команды хорошо играют. Сегодня отдал передачу, но, главное, рад за команду, что мы победили. Павел Порядин – молодец, отличился у нас», — приводит официальный сайт «Спартака» слова Голдобина.

Московский клуб занимает пятое место в Западной конференции с 20 очками после 16 игр.