Вуд: понравилось, как работала команда, «Куньлуню» не в чем себя упрекнуть

Защитник «Куньлунь Ред Стар» Кайл Вуд подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (3:4).

«Мы начали достаточно неплохо, у нас многое получалось. Но потом «Спартак» завладел инициативой, они начали забрасывать в большинстве. Нам надо улучшить работу бригад меньшинства, но в целом понравилось, как работала команда, нам не в чем себя упрекнуть. Помогает ли ротация в парах обороны? Это непросто, когда ты здоров, но не попадаешь в состав. Однако с точки зрения отдыха и восстановления — это хорошо. На льду я не чувствовал усталости сегодня. Но всё же мне есть, над чем поработать. Мой гол? Здорово забивать, ты всегда этому рад. Моя главная работа — помогать ребятам в защите, но рад тому, что забросил в большинстве сегодня. В третьем периоде «Спартак» подстроился под нашу игру в большинстве, чтобы не дать нам сравнять счёт. Нам надо было доработать и понять, как справиться с обороной соперника», — приводит официальный сайт КХЛ слова Вуда.

«Куньлунь» занимает 10-е место в Западной конференции. На счету команды 13 очков после 18 матчей.