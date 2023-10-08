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Александр Овечкин забросил первую шайбу в предсезонке НХЛ

Александр Овечкин забросил первую шайбу в предсезонке НХЛ
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 2:1 в пользу хозяев. Одну из шайб забросил российский нападающий Александр Овечкин. Для Овечкина этот гол стал первый в предсезонном матче.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвингз».

Напомним, Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Впереди его ждёт 19-й сезон в НХЛ. За это время нападающий сыграл в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+67».

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