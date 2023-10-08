«Аризона» разгромила «Анахайм», Минтюков забил единственный гол «Дакс»

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В Тусоне на стадионе «Тусон Конвешен-центр» завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» разгромила «Анахайм Дакс» со счётом 7:1.

В составе «уток» единственный гол забил российский защитник Павел Минтюков на 50-й минуте. Он также заработал две минуты штрафа.

Голы у «Койотс» забили Мэтт Дамба, Шон Дурзи, Лиам О’Брайен, Джек Макбэйн, Логан Кули, Ник Бьюгстад и Лоусон Круз.

В матче также принимал участие российский защитник «Дакс» Илья Любушкин. Российский вратарь «Аризоны» Иван Просветов остался в запасе.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвинз».