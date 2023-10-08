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«Аризона» разгромила «Анахайм», Минтюков забил единственный гол «Дакс»

«Аризона» разгромила «Анахайм», Минтюков забил единственный гол «Дакс»
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В Тусоне на стадионе «Тусон Конвешен-центр» завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» разгромила «Анахайм Дакс» со счётом 7:1.

В составе «уток» единственный гол забил российский защитник Павел Минтюков на 50-й минуте. Он также заработал две минуты штрафа.

Голы у «Койотс» забили Мэтт Дамба, Шон Дурзи, Лиам О’Брайен, Джек Макбэйн, Логан Кули, Ник Бьюгстад и Лоусон Круз.

В матче также принимал участие российский защитник «Дакс» Илья Любушкин. Российский вратарь «Аризоны» Иван Просветов остался в запасе.

НХЛ - предсезонные матчи
08 октября 2023, воскресенье. 01:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
7 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Дамба (Цукер) – 18:58 (4x4)     2:0 Дурзи (Шмальц, Кули) – 20:50 (5x5)     3:0 О'Брайен (Дамба, Карконе) – 23:54 (5x5)     4:0 Макбэйн (Карконе, О'Брайен) – 27:37 (5x5)     5:0 Кули – 36:19     6:0 Бьюгстад (Маччелли, Дамба) – 46:41 (5x5)     6:1 Минтюков – 49:43 (5x5)     7:1 Круз (Бьюгстад) – 56:11 (5x4)    

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвинз».

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