Генменеджер «Миннесоты» оценил продление контракта с Хартманом

Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин оценил продление контракта с 29-летним нападающим Райаном Хартманом. С форвардом заключено трёхлетнее соглашение на общую сумму $ 12 млн.

«Хартман обладает большой универсальностью. Он может играть в центре. Он может играть на фланге. Он может играть между Капризовым и Цуккарелло. Он может играть с кем угодно. При этом он и Маркус Фолиньо играют в совсем другую игру, чем Зукки и Кирилл. Он делает много хороших вещей. Я просто рад, что нам удалось продлить с ним контракт», — цитирует Герина пресс-служба клуба.

Контракт вступит в силу с чемпионата-2024/2025. До конца сезона-2023/2024 у форварда будет действовать трёхлетнее соглашение с кэпхитом $ 1,7 млн.