«Питтсбург» подписал контракт с бывшим форвардом «Флориды»

«Питтсбург» подписал контракт с форвардом Колином Уайтом на год по итогам просмотра, сообщает пресс-служба клуба. Контракт с 26-летним нападающим рассчитан на один сезон и является двусторонним. Зарплата игрока на уровне НХЛ составит $ 775 тыс., в АХЛ – $ 500 тыс.

В прошлом сезоне 21-й номер драфта НХЛ-2015 выступал за «Флориду» и набрал 15 (8+7) очков в 68 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф провёл 21 игру и сделал две результативных передачи при показателе полезности «-9».

В НХЛ хоккеист также играл за «Оттаву». В общей сложности нападающий провёл в лиге 292 игры, в которых набрал 113 очков — забросил 44 шайбы и отдал 69 результативных передач.