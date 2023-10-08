Защитник «Трактора» рассказал, как на команду повлияла отставка Гатиятулина

Защитник «Трактора» Альберт Яруллин оценил победу в матче с Авангардом» со счётом 4:1 и прокомментировал отставку Анвара Гатиятулина с поста главного тренера челябинского клуба.

«Это была интересная и важная игра для нас. Конечно, хотелось победить после обидного поражения дома. Надо было переламывать эту сухую серию, когда один гол с игры, один в овертайме, с «Уфой» вообще ничего не забили. Ребята вышли настроенные, здорово, что получилось обыграть такого соперника. Надеюсь, игра также порадовала наших болельщиков.

Изменения в тренерском штабе придали импульс команде? Ну это наша работа, мы стараемся всё равно не обращать внимания на эти перестановки. Это то же самое, как игроки приходят и уходят, случаются обмены. Также бывает и с тренерским штабом. Поэтому стараюсь не обращать на это внимания. Надо выходить на лёд и делать результат», – цитирует Яруллина Metaratings.ru.

Бывший главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин покинул свой пост после поражения от «Салавата Юлаева» (0:4). В 15 матчах при нём Трактор» одержал четыре победы в основное время, три – за его пределами, а также потерпел шесть поражений в основное время и дважды проиграл в овертайме.