Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нефтехимик — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Трактора» рассказал, как на команду повлияла отставка Гатиятулина

Защитник «Трактора» рассказал, как на команду повлияла отставка Гатиятулина
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Трактора» Альберт Яруллин оценил победу в матче с Авангардом» со счётом 4:1 и прокомментировал отставку Анвара Гатиятулина с поста главного тренера челябинского клуба.

«Это была интересная и важная игра для нас. Конечно, хотелось победить после обидного поражения дома. Надо было переламывать эту сухую серию, когда один гол с игры, один в овертайме, с «Уфой» вообще ничего не забили. Ребята вышли настроенные, здорово, что получилось обыграть такого соперника. Надеюсь, игра также порадовала наших болельщиков.

Изменения в тренерском штабе придали импульс команде? Ну это наша работа, мы стараемся всё равно не обращать внимания на эти перестановки. Это то же самое, как игроки приходят и уходят, случаются обмены. Также бывает и с тренерским штабом. Поэтому стараюсь не обращать на это внимания. Надо выходить на лёд и делать результат», – цитирует Яруллина Metaratings.ru.

Бывший главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин покинул свой пост после поражения от «Салавата Юлаева» (0:4). В 15 матчах при нём Трактор» одержал четыре победы в основное время, три – за его пределами, а также потерпел шесть поражений в основное время и дважды проиграл в овертайме.

Материалы по теме
Отставка за упрямство. Почему убрали главного тренера «Трактора»?
Отставка за упрямство. Почему убрали главного тренера «Трактора»?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android