«Салават Юлаев» громит «Металлург» в Магнитогорске со счётом 4:0 после первого периода
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В Магнитогорске закончился первый период в матче между «Металлургом» и «Салаватом Юлаевым». После первого периода гости громят соперника со счётом 4:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 октября 2023, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Перерыв
0 : 5
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Башкиров (Коледов, Алалыкин) – 07:41 (5x5) 0:2 Пименов (Коледов, Шаров) – 12:24 (5x4) 0:3 Ефремов (Шаров, Варлов) – 14:21 (5x5) 0:4 Башкиров (Пименов) – 16:52 (5x5) 0:5 Василевский (Шаров, Пименов) – 32:39 (5x5)
Дублем отметился нападающий «Салавата» Данил Башкиров. Ещё по шайбе забросили Артём Пименов и Владислав Ефремов. Отметим, что тренерский штаб «Металлурга» сменил начавшего встречу Артёма Загидуллина на Александра Судницина после третьей пропущенной шайбы.
В матче двухдневной давности «Металлург» одержал победу со счётом 6:3. Эта встреча является заключительной между командами в текущем сезоне. Предыдущие три матча остались за магнитогорцами.
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