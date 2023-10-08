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«Салават Юлаев» громит «Металлург» в Магнитогорске со счётом 4:0 после первого периода

«Салават Юлаев» громит «Металлург» в Магнитогорске со счётом 4:0 после первого периода
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В Магнитогорске закончился первый период в матче между «Металлургом» и «Салаватом Юлаевым». После первого периода гости громят соперника со счётом 4:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 октября 2023, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Перерыв
0 : 5
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Башкиров (Коледов, Алалыкин) – 07:41 (5x5)     0:2 Пименов (Коледов, Шаров) – 12:24 (5x4)     0:3 Ефремов (Шаров, Варлов) – 14:21 (5x5)     0:4 Башкиров (Пименов) – 16:52 (5x5)     0:5 Василевский (Шаров, Пименов) – 32:39 (5x5)    

Дублем отметился нападающий «Салавата» Данил Башкиров. Ещё по шайбе забросили Артём Пименов и Владислав Ефремов. Отметим, что тренерский штаб «Металлурга» сменил начавшего встречу Артёма Загидуллина на Александра Судницина после третьей пропущенной шайбы.

В матче двухдневной давности «Металлург» одержал победу со счётом 6:3. Эта встреча является заключительной между командами в текущем сезоне. Предыдущие три матча остались за магнитогорцами.

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