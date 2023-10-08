«Салават Юлаев» громит «Металлург» в Магнитогорске со счётом 4:0 после первого периода

В Магнитогорске закончился первый период в матче между «Металлургом» и «Салаватом Юлаевым». После первого периода гости громят соперника со счётом 4:0.

Дублем отметился нападающий «Салавата» Данил Башкиров. Ещё по шайбе забросили Артём Пименов и Владислав Ефремов. Отметим, что тренерский штаб «Металлурга» сменил начавшего встречу Артёма Загидуллина на Александра Судницина после третьей пропущенной шайбы.

В матче двухдневной давности «Металлург» одержал победу со счётом 6:3. Эта встреча является заключительной между командами в текущем сезоне. Предыдущие три матча остались за магнитогорцами.