Разин дважды заменил вратаря шестым полевым при счёте 0:4 во втором периоде

В Магнитогорске идёт второй период в матче между «Металлургом» и «Салаватом Юлаевым». После первого периода гости громят соперника со счётом 4:0.

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин дважды сменил вратаря на шестого полевого игрока в середине второго периода при счёте 0:4 и розыгрыше большинства.

Фото: скриншот трансляции

Примечательно, что оба раза воспользоваться преимуществом у хоккеистов «Металлурга» не получилось. Однако и шайбу в пустые ворота они не пропустили.

Отметим, что во время работы в «Северстали» Разин уже отличался подобными методами. В том числе в матче с «Металлургом» в Магнитогорске в прошлом сезоне. В той встрече такой приём дал результат, «Северсталь» смогла отыграться со счёта 0:3 и вырвать победу в овертайме.