Разин дважды заменил вратаря шестым полевым при счёте 0:4 во втором периоде
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В Магнитогорске идёт второй период в матче между «Металлургом» и «Салаватом Юлаевым». После первого периода гости громят соперника со счётом 4:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 октября 2023, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
3-й период
0 : 5
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Башкиров (Коледов, Алалыкин) – 07:41 (5x5) 0:2 Пименов (Коледов, Шаров) – 12:24 (5x4) 0:3 Ефремов (Шаров, Варлов) – 14:21 (5x5) 0:4 Башкиров (Пименов) – 16:52 (5x5) 0:5 Василевский (Шаров, Пименов) – 32:39 (5x5)
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин дважды сменил вратаря на шестого полевого игрока в середине второго периода при счёте 0:4 и розыгрыше большинства.
Фото: скриншот трансляции
Примечательно, что оба раза воспользоваться преимуществом у хоккеистов «Металлурга» не получилось. Однако и шайбу в пустые ворота они не пропустили.
Отметим, что во время работы в «Северстали» Разин уже отличался подобными методами. В том числе в матче с «Металлургом» в Магнитогорске в прошлом сезоне. В той встрече такой приём дал результат, «Северсталь» смогла отыграться со счёта 0:3 и вырвать победу в овертайме.
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