Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нефтехимик — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Как можно засчитывать, я не понимаю». Защитник «Металлурга» — о втором голе «Салавата»

«Как можно засчитывать, я не понимаю». Защитник «Металлурга» — о втором голе «Салавата»
Комментарии

Защитник «Металлурга» Григорий Дронов остался разочарован решением судьи засчитать шайбу Артёма Пименова в большинстве по ходу первого периода матча с «Салаватом Юлаевым». Арбитры встречи засчитали гол, хотя ни на одном повторе, показанном по ТВ не видно, что шайба полностью пересекла линию ворот «Металлурга».

«0:4 после первого периода? Скорее, не повезло. Второй гол — там шайбы не видно. Как его можно засчитывать, я не понимаю. А так, пропустили голы нелепые — поэтому такой результат», — сказал Дронов в интервью после первого периода.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Материалы по теме
Фото
Разин дважды заменил вратаря шестым полевым при счёте 0:4 во втором периоде
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android