«Как можно засчитывать, я не понимаю». Защитник «Металлурга» — о втором голе «Салавата»

Защитник «Металлурга» Григорий Дронов остался разочарован решением судьи засчитать шайбу Артёма Пименова в большинстве по ходу первого периода матча с «Салаватом Юлаевым». Арбитры встречи засчитали гол, хотя ни на одном повторе, показанном по ТВ не видно, что шайба полностью пересекла линию ворот «Металлурга».

«0:4 после первого периода? Скорее, не повезло. Второй гол — там шайбы не видно. Как его можно засчитывать, я не понимаю. А так, пропустили голы нелепые — поэтому такой результат», — сказал Дронов в интервью после первого периода.

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