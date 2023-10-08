«Металлург» впервые в истории проиграл первый период «Салавату Юлаеву» дома со счётом 0:4

В Магнитогорске проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Металлург» встречается с «Салаватом Юлаевым». После второго периода гости громят соперника со счётом 5:0.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию матча.

«Металлург» впервые в истории проиграл первый период «Салавату Юлаеву» дома со счётом 0:4. Ранее магнитогорский клуб уже проигрывал первый период уфимской команде 0:4, но в гостях 25 февраля 1993 года. Тогда игра завершилась поражением гостей со счётом 1:7.

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В следующем матче «Металлург» сыграет с «Авангардом» в гостях 11 октября. «Салават Юлаев» примет дома «Автомобилист» 10 октября.