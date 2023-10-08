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«Металлург» впервые в истории проиграл первый период «Салавату Юлаеву» дома со счётом 0:4

«Металлург» впервые в истории проиграл первый период «Салавату Юлаеву» дома со счётом 0:4
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В Магнитогорске проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Металлург» встречается с «Салаватом Юлаевым». После второго периода гости громят соперника со счётом 5:0.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 октября 2023, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
3-й период
0 : 5
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Башкиров (Коледов, Алалыкин) – 07:41 (5x5)     0:2 Пименов (Коледов, Шаров) – 12:24 (5x4)     0:3 Ефремов (Шаров, Варлов) – 14:21 (5x5)     0:4 Башкиров (Пименов) – 16:52 (5x5)     0:5 Василевский (Шаров, Пименов) – 32:39 (5x5)    

«Металлург» впервые в истории проиграл первый период «Салавату Юлаеву» дома со счётом 0:4. Ранее магнитогорский клуб уже проигрывал первый период уфимской команде 0:4, но в гостях 25 февраля 1993 года. Тогда игра завершилась поражением гостей со счётом 1:7.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В следующем матче «Металлург» сыграет с «Авангардом» в гостях 11 октября. «Салават Юлаев» примет дома «Автомобилист» 10 октября.

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