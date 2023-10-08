В Магнитогорске проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Металлург» встречается с «Салаватом Юлаевым». После второго периода гости громят соперника со счётом 5:0.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию матча.
«Металлург» впервые в истории проиграл первый период «Салавату Юлаеву» дома со счётом 0:4. Ранее магнитогорский клуб уже проигрывал первый период уфимской команде 0:4, но в гостях 25 февраля 1993 года. Тогда игра завершилась поражением гостей со счётом 1:7.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
В следующем матче «Металлург» сыграет с «Авангардом» в гостях 11 октября. «Салават Юлаев» примет дома «Автомобилист» 10 октября.
- 8 октября 2023
-
16:05
-
15:55
-
15:47
-
15:40
-
15:25
-
15:11
-
14:50
-
14:30
-
14:15
-
13:50
-
13:35
-
13:15
-
13:00
-
12:35
-
12:14
-
12:13
-
11:50
-
11:30
-
11:00
-
10:40
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
09:35
-
09:05
-
08:40
-
06:25
-
05:36
-
05:19
-
04:54
-
04:33
-
03:47
-
03:42
-
03:40
-
03:31