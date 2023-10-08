«Испугался за него». Нападающий «Лады» Попугаев — о попадании шайбой в лайнсмена

Нападающий «Лады» Никита Попугаев прокомментировал поражение от «Амура» (2:4) и рассказал про момент с попаданием шайбой в лайнсмена.

«Все ребята – молодцы, старались, бились до последнего. Конечно, физиологию не обманешь, это всё сказывается. Акклиматизация, совсем другой часовой пояс, уже четвёртый день на Дальнем Востоке находимся. Поэтому, конечно, где-то уже и ноги не те, и голова. Возможно, это и сказалось на результате.

Почему включились в игру только при счёте 0:3? Тяжело ответить на этот вопрос. Я считаю, что мы и с первого периода в неё включились. Старались, по крайней мере, включиться. Просто где-то опять же не повезло, не реализовали свои моменты. Там было пару выходов «в ноль», жалко, что не забиваем.

Можно сказать, что гол, который ты сегодня забил, стал одним из самых эффектных в твоей карьере? Возможно, один из самых эффектных. Я даже, если честно, и не задумываюсь об этом, потому что это не помогло команде. Но хорошо, что получилось забить.

В концовке встречи, вбрасывая шайбу в зону, попал в линейного судью? Я сразу подъехал, извинился. Испугался за него в тот момент, похлопал по плечу, пожелал здоровья. Неприятная ситуация, конечно, жаль, что так получилось. Да и повезло ему, насколько знаю, шайба в шлем попала, а не в ухо или шею», – сказал Попугаев в интервью Metaratings.ru.

В текущем сезоне на счету Попугаева восемь матчей, в которых он забросил четыре шайбы и отдал две результативные передачи.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.