Козлов ответил на вопрос, когда ждать новичков-легионеров «Салавата»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после победы над «Металлургом» (6:2) рассказал, когда ждать новичков-легионеров Джоша Ливо и Николя Мелоша в составе команды.

«Проиграв предыдущий матч, ребята вышли мотивированными. Плюс играли против лидера конференции, плюс «Металлургу» до этого три матча проиграли. Самоотдача и желание сегодня были на высоком уровне.

Пять удалений? Когда играешь в меньшинстве, передаёшь инициативу сопернику. Мы обращаем на это внимание, разговариваем с ребятами, но пока эмоции перехлёстывают.

Первая шайба Башкирова? Не секрет – когда забиваешь, когда команда выигрывает, когда забиваешь хет-трик, это вдохновляет. Мы знаем, как может играть Башкиров, и теперь будем ожидать этого.

Замена вратаря? У Ильи, по-моему, было небольшое повреждение, не стали рисковать. Богдана с первой игрой в КХЛ. Ребята его поддержали [после пропущенной шайбы], и он после игры улыбался, думаю, у Богдана всё нормально.

Когда ждать новичков-легионеров? Сейчас приедем в Уфу, посмотрим на состояние ребят, как они – травмированы, больны. Из этого будем исходить. В Уфу прилетел пока только один – Джош. Он оформляет визовые документы, регистрацию, самостоятельно тренируется», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.