Разин — о 2:6: бывают такие игры, когда всё валится из рук

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал крупное поражение от «Салавата Юлаева» (2:6) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Бывают такие игры, когда всё валится из рук. Жалко, что не смогли перевернуть, были ситуации, когда были моменты, что могли забить и поднять себе настроение. Зная вратаря соперника, он начинает нервничать, когда пропускает. К сожалению, это случилось в концовке», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

После поражения «Металлург» остался на первой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 25 результативных баллов.

В следующем матче «Металлург» сыграет с «Авангардом» в гостях 11 октября. «Салават Юлаев» примет дома «Автомобилист» 10 октября.