Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нефтехимик — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Разин — о 2:6: бывают такие игры, когда всё валится из рук

Разин — о 2:6: бывают такие игры, когда всё валится из рук
Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал крупное поражение от «Салавата Юлаева» (2:6) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Бывают такие игры, когда всё валится из рук. Жалко, что не смогли перевернуть, были ситуации, когда были моменты, что могли забить и поднять себе настроение. Зная вратаря соперника, он начинает нервничать, когда пропускает. К сожалению, это случилось в концовке», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

После поражения «Металлург» остался на первой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 25 результативных баллов.

В следующем матче «Металлург» сыграет с «Авангардом» в гостях 11 октября. «Салават Юлаев» примет дома «Автомобилист» 10 октября.

Материалы по теме
Видео
«Салават Юлаев» в гостях крупно обыграл «Металлург», Башкиров оформил хет-трик
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android