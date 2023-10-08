«Какие фамилии? Расстреляем всех недовольных!» Разин пошутил про болельщиков

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после крупного поражения от «Салавата Юлаева» (2:6) рассказал о ротации магнитогорского клуба.

«Много бросков мимо створа? У нас за игру около 70 бросков, почти 30 в створ, 22 блокировал соперник. Бывает вот такое, вратарь поймал кураж, всё ловил плюс заработал удаление, когда они забивали второй гол. У человека сегодня всё получалось. Бывает. Сегодня у нас сбился прицел.

Уже начинают ворчать о ротации? А кто начинает ворчать? Какие фамилии болельщиков? Расстреляем всех недовольных! (шутя). Ещё раз повторю – календарь тяжёлый, у нас, помимо того, что больше нас только «Куньлунь» сыграл, мы ездим в поездки на автобусе, потом на самолёте, и это очень тяжело. Мы не то что меняем сочетания из-за того, что мы вот такие, ищем. У нас есть связки, которые не меняются. Последнюю игру Зернов отыграл не на своём уровне. Дронов последние три игры сыграл неплохо, но не на своём уровне. Поэтому идёт ротация. Мы даём людям отдохнуть, перезагрузиться, чтобы они посмотрели хоккей со стороны. Такие полувыходные, лайтовые дни, когда человеку надо чуть-чуть отвлечься от хоккея, потому что очень тяжело. Когда-никогда наступает усталость, она никуда не денется. Но учитывая все эти сложности, мы сегодня игру-то не провалили. Мы 20 минут провели в чужой зоне, контролируя шайбу, нанесли кучу бросков. Но вот не пошла она! В наши ворота всё залетело, две неимоверные – из-за ворот, когда сами себе забили. Ошибались, кстати, не только мы, ещё некоторые люди ошибались. Так бывает, вот всё срослось. А то, что болельщики недовольны, ну, блин… Хочу пожелать болельщикам – потерпите. Повторяю – спасибо настоящим болельщикам, а сегодня их было практически 100%, которые не ушли при счёте 0:6, а до конца болели.

Мы хоккей видим под другим углом, знаем, что у кого-то может быть микротравма, кто-то может быть после повреждения, у кого-то ОРВИ может быть, сопливит. Ротация не из-за того, что я такой, приснилось мне что-то, и я взял, всё поменял. А всё делается с умом. За 17 игр у нас всего три поражения без очков. При таком календаре. Я как тренер командой доволен», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.