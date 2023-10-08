Разин: в прошлой игре был хорошим тренером, в этой — плохим. Работа такая, что делать?

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после крупного поражения от «Салавата Юлаева» (2:6) рассказал об игре с пустыми воротами по ходу матча.

«Насколько игроки готовы играть «6х4» без вратаря? Вы видели матч «Северсталь» – «Магнитка», когда я руководил «Северсталью». У нас была как раз игра с Уфой, было 0:4 в первом периоде. В конце периода я менял вратаря, мы отыграли одну шайбу, потом в начале второго пропустили – 1:5. Потом всю игру меняли вратаря, чуть-чуть не отыгрались, в конце Гераськин попал в штангу, закончили 4:5. Я считаю, надо цепляться за любой шанс переломить игру. Ну не идёт большинство – поставили Пашку Акользина на пятак, чтобы там закопать. Видно было, что Ежов выкатывается далеко, чтобы он ему не дал этой возможности. Искали любые ходы, чтобы переломить. Ну не получилось, пропустили в пустые ворота. Забили бы, были бы героями. В прошлой игре я взял 30 секунд, это сработало, я был хорошим тренером. В этой игре поменял вратаря, пропустили – я плохой тренер. Плюс не угадал с ротацией. Ну, работа такая, что делать?» — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.