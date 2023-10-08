Разин — журналисту: дайте 300 тысяч, всё скажу. Нет 300 тысяч? Не платят? А другому платят

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после крупного поражения от «Салавата Юлаева» (2:6) отказался отвечать на вопрос о том, что хотел узнать у арбитра матча после второй шайбы уфимцев.

«Эпизод со сломанной клюшкой Орехова? Я про что и говорю, сегодня всё из рук валилось. Если до такого доходит, что происходит вбрасывание, а у нас человек клюшку проверяет, она ломается, к нему шайба отскакивает… Что тут комментировать, бывает такое.

Что хотел узнать у арбитра после просмотра второго гола «Салавата»? 300 тысяч дайте, я всё скажу. Как, нет 300 тысяч? В «Спорт-экспрессе» не платят? Другому журналисту вон, как писали, платят. Надо искать пути!» — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.