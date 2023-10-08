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Овечкин занял 37-е место в топ-100 действующих игроков НХЛ по версии theScore

Журналист Джулиан Катальфо в статье на сайте theScore представил топ-100 действующих игроков НХЛ. Сейчас представлен список с 100-го по 31-е место.

На 74-м месте — российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв, форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников — 63-й, Евгений Малкин из «Питтсбург Пингвинз» занял 48-е место, форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин — 40-й. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин находится на 37-й позиции.

«Овечкин не только будет стремиться вернуть «Кэпиталз» в плей-офф в сезоне-2023/2024, но и продолжит стремиться к рекорду Уэйна Гретцки: Ови находится в 73 голах от первого места в истории НХЛ», — сказано в статье.

Ранее Александр Овечкин опубликовал у себя в соцсети фотографию с российским форвардом «Кэпиталз» Иваном Мирошниченко в ресторане.