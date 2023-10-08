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«Это весьма спорное решение». Потапов — о переходе Серебрякова в СКА

«Это весьма спорное решение». Потапов — о переходе Серебрякова в СКА
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Нападающий клубов КХЛ Алексей Потапов оценил переход вратаря Никиты Серебрякова из «Адмирала» в СКА.

«Это весьма спорное решение и новый вызов в карьере Никиты. Играть в «Адмирале», где у тебя, несмотря ни на что, есть шанс исправить ошибку в следующем матче, и выступление в топ-клубе, а тем более в СКА, где после нескольких неудач, при жесточайшей конкуренции во всех линиях с тобой могут сделать всё что угодно — абсолютно разные вещи с точки зрения психологии. Посмотрим, сумеет ли Серебряков максимально быстро адаптироваться к новым для себя обстоятельствам», — приводит слова Потапова «Спорт день за днём».

Напомним, в первой игре за армейский клуб Серебряков одержал победу в матче с ЦСКА (3:2) 6 октября.

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