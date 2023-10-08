«Автомобилист» одержал четвёртую победу подряд, обыграв в гостях «Нефтехимик»

В Нижнекамске завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Нефтехимик» принимал «Автомобилист». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.
На 12-й минуте первого периода Андрей Белозёров открыл счёт в матче. Спустя три минуты Стефан Да Коста с передач Анатолия Голышева и Сергея Широкова восстановил равенство в счёте.
Вторая двадцатиминутка обошлась без заброшенных шайб.
На 44-й секунде третьего периода Брукс Мэйсек с передач Стефана Да Косты и Анатолия Голышева вывел «Автомобилист» вперёд. На 16-й минуте периода Андрей Белозёров с передач Никиты Сетдикова и Лукаша Клока сделал счёт 2:2.
В овертайме победу гостям принёс Алексей Бывальцев.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
В следующем матче «Нефтехимик» сыграет дома с «Витязем» 11 октября. «Автомобилист» отправится в гости к «Салавату Юлаеву» 10 октября.
- 8 октября 2023
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