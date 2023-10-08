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Нефтехимик — Автомобилист. Прямая трансляция
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17:00 Мск
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«Автомобилист» одержал четвёртую победу подряд, обыграв в гостях «Нефтехимик»

«Автомобилист» одержал четвёртую победу подряд, обыграв в гостях «Нефтехимик»
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В Нижнекамске завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Нефтехимик» принимал «Автомобилист». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

На 12-й минуте первого периода Андрей Белозёров открыл счёт в матче. Спустя три минуты Стефан Да Коста с передач Анатолия Голышева и Сергея Широкова восстановил равенство в счёте.

Вторая двадцатиминутка обошлась без заброшенных шайб.

На 44-й секунде третьего периода Брукс Мэйсек с передач Стефана Да Косты и Анатолия Голышева вывел «Автомобилист» вперёд. На 16-й минуте периода Андрей Белозёров с передач Никиты Сетдикова и Лукаша Клока сделал счёт 2:2.

В овертайме победу гостям принёс Алексей Бывальцев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 октября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 3
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Белозёров – 11:30 (5x4)     1:1 Да Коста (Голышев, Широков) – 14:42 (5x5)     1:2 Мэйсек (Да Коста, Голышев) – 40:44 (5x3)     2:2 Белозёров (Сетдиков, Клок) – 55:19 (5x4)     2:3 Бывальцев (Широков) – 63:26 (4x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В следующем матче «Нефтехимик» сыграет дома с «Витязем» 11 октября. «Автомобилист» отправится в гости к «Салавату Юлаеву» 10 октября.

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