Щитов: представляю, что игроки «Трактора» показывали бы, находясь в руках у Ларионова

Хоккейный эксперт Никита Щитов рассказал про отставку Анвара Гатиятулина с поста главного тренера «Трактора».

«Меня отставка Анвара Гатиятулина не удивила. В Челябинске хотели видеть атакующий хоккей. В команде подобраны хорошие нападающие, но они совсем мало забивали. Игра была неинтересной как для болельщиков, так и для самой команды. Хотя «Трактор» шёл в зоне плей-офф, но играл с мучениями, с победами без опасных моментов. Это и решило вопрос с Гатиятулиным. В Челябинске хотят радовать болельщиков, поэтому произошла отставка. Думаю, что Алексей Заварухин может показать результат не хуже, а даже и лучше, и ещё с меньшими финансовыми затратами.

Гатиятулин – хороший тренер, но у него не получилось показать зрелищный хоккей, построить новую модель, достучаться до команды. Хотя игроки там опытные. Представляю, что они показывали бы, находясь в руках у Игоря Ларионова. Очень многие говорят, что их командам нужен Ларионов. Но он один, а клубов – много», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

Напомним, в первом матче после отставки Гатиятулина «Трактор» одержал победу в гостях над «Авангардом» (4:1).