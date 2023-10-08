Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ESPN: «Вашингтон» — средняя команда, которая существует для погони Овечкина за рекордом

ESPN: «Вашингтон» — средняя команда, которая существует для погони Овечкина за рекордом
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист портала EPSN Грег Вышински рассказал о текущей силе «Вашингтон Кэпиталз» и заявил, что организация больше настроена на то, чтобы её капитан Александр Овечкин обошёл Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ.

«41-летний Спенсер Карбери (главный тренер «Вашингтона». — Прим. «Чемпионата»), возможно, является тем, кто вернёт «Кэпиталз» в плей-офф. Однако сейчас «Вашингтон» — это средняя команда, которая существует для того, чтобы мы могли наблюдать, как Алекс Овечкин гонится за рекордом Великого, что, учитывая его первые несколько сезонов в «Кэпиталз», вызывает странную ностальгию», — написал Вышински в статье.

Напомним, Овечкин забросил 822 шайбы в НХЛ. До повторения рекорда Гретцки российскому нападающему осталось забить ещё 72 гола.

Материалы по теме
Bleacher Report сделал неожиданный прогноз, сколько голов забьёт Овечкин в новом сезоне
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android