ESPN: «Вашингтон» — средняя команда, которая существует для погони Овечкина за рекордом

Журналист портала EPSN Грег Вышински рассказал о текущей силе «Вашингтон Кэпиталз» и заявил, что организация больше настроена на то, чтобы её капитан Александр Овечкин обошёл Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ.

«41-летний Спенсер Карбери (главный тренер «Вашингтона». — Прим. «Чемпионата»), возможно, является тем, кто вернёт «Кэпиталз» в плей-офф. Однако сейчас «Вашингтон» — это средняя команда, которая существует для того, чтобы мы могли наблюдать, как Алекс Овечкин гонится за рекордом Великого, что, учитывая его первые несколько сезонов в «Кэпиталз», вызывает странную ностальгию», — написал Вышински в статье.

Напомним, Овечкин забросил 822 шайбы в НХЛ. До повторения рекорда Гретцки российскому нападающему осталось забить ещё 72 гола.