«В дерби нельзя обделаться, но мы победим». Форвард «Спартака» Цыплаков — о матче с ЦСКА

Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков рассказал о своём отношении к дерби с ЦСКА — футбольному и хоккейному.

«Это самый ответственный матч, больше для болельщиков. Потому что, с кем угодно, но в дерби нельзя обделаться. Главное — выиграть. Болельщики всё простят, но главное — выиграть.

Насколько реален дубль «Спартака» в дерби с ЦСКА в футболе и хоккее? 100% реально. Я забью. Если не забью, то мы всё равно выиграем», — приводит слова Цыплакова пресс-служба «Спартака».

Напомним, сегодня, 8 октября, в матче 11-го тура МИР Российской Премьер-Лиги встречаются московские «Спартак» и ЦСКА. Идёт второй тайм, счёт равный — 1:1.

В Континентальной хоккейной лиге московское дерби состоится в среду, 11 октября, и начнётся в 19:30 мск.