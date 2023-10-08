Новичок «Торпедо» Линч: городов, подобных Нижнему Новгороду, я не видел

Новичок «Торпедо» Бобби Линч рассказал о Нижнем Новгороде. Напомним, нижегородский клуб подписал контракт с форвардом в начале сентября.

«Я сам из небольшого города, который является самым большим близ Детройта. Городов, подобных Нижнему Новгороду, я не видел, и был приятно удивлён, приехав туда. Это хороший город. Во время приезда в Россию я был в Москве один день и можно сказать, что я открыл для себя подобные города, которые никогда ранее не видел.

В Нижнем поддержка на матчах команды просто невероятная, я такую атмосферу никогда не видел, когда на матчи ходят семьями», — сказал Линч в интервью ТАСС.

В прошлом сезоне 25-летний форвард выступал за клуб Американской хоккейной лиги «Рокфорд Айсхогс». В 64 встречах Линч забросил 11 шайб и отдал восемь результативных передач, набрав в общей сложности 19 результативных баллов с показателем полезности «-4».