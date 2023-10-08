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В «Торпедо» оценили высокие результаты команды в сезоне

В «Торпедо» оценили высокие результаты команды в сезоне
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Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов рассказал, как относится к высоким результатам клуба в текущем сезоне.

«У нас очень грамотный тренерский штаб, который не допустит никакого влияния медных труб. Плюс это всего лишь игра регулярного чемпионата (с московским «Динамо» (7:1). — Прим. «Чемпионата»), сам чемпионат не в самом разгаре, всё ещё впереди. Что касается первого места на Западе, то мы особо на это внимания не обращаем. Готовимся к каждой игре, цыплят по осени считают. Громадного значения такие результаты не имеют», — приводит слова Харламова ТАСС.

Напомним, подопечные Игоря Ларионова после 15 матчей набрали 23 очка и занимают первое место в турнирной таблице Западной конференции.

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