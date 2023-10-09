Просветов попал в топ-12 лучших игроков на драфте отказов НХЛ по версии The Athletic

Журналисты портала The Athletic представили список из 12 лучших игроков, которые в данный момент находятся на драфте отказов Национальной хоккейной лиги.

В список попал российский вратарь Иван Просветов, который накануне был выставлен «Аризоной Койотс» на драфт отказов.

«Просветов — голкипер, который нравился скаутам в определённые моменты его карьеры благодаря своему крупному телосложению и отличной скорости при перемещении в воротах. Однако его способность принимать решения и техника — не самые лучшие, что сказывается на его игре», — сказано в статье.

Кроме Просветова, в список вошли: Калле Росен (защитник), Мартин Джонс (вратарь), Джарет Андерсон-Долан (нападающий), Зак Богосян (защитник), Джек Студничка (нападающий), Алекс Стэлок (вратарь), Рафаэль Лавуа (нападающий), Дилан Коглан (защитник), Трэвис Бойд (нападающий), Кристиан Воланин (защитник), Ласси Томсон (защитник).