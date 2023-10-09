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«Это таланты поколения». Тренер «Питтсбурга» — об игре Кросби, Малкина и Летанга

«Это таланты поколения». Тренер «Питтсбурга» — об игре Кросби, Малкина и Летанга
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Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан рассказал о совместной игре лидеров клуба Сидни Кросби, Евгения Малкина и Криса Летанга.

«Когда вы проводите так много времени вместе, преодолеваете трудности и проходите через успехи и неудачи вместе, вы становитесь ближе. Вряд ли что-то укрепляет дружбу и отношения больше, чем победы в чемпионатах. У этих ребят есть несколько таких, которые они выиграли вместе.

Я всегда говорил, что эти ребята представляют собой величайшее ядро, свидетелем которого я был. Эти ребята входят в элитную компанию. Это таланты поколения, они говорят сами за себя», — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.

Напомним, Кросби, Малкин и Летанг начнут свой 18-й сезон в составе «Питтсбург Пингвинз».

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