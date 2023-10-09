«Нет такого, как раньше, когда все думали: «Проскочим их». Кручинин о соперниках «Торпедо»

Нападающий «Торпедо» Алексей Кручинин рассказал об игре нижегородского клуба в текущем сезоне и о подготовке соперников ко встречам с подопечными Игоря Ларионова.

«Я думаю, что 100% уже готовятся по-серьёзному. Уже нет такого, как в прошлом году, когда все думали: «Проскочим их». Сейчас к нам серьёзно относятся, изучают и понимают, что это не шутки. Мы заставили другие команды уважать нас.

Они не стоят на месте и готовятся под нас. А когда нас перекрывают, мы думаем, как обойти их ловушки. Так и получается: они готовятся под нас, мы под них. Кто кого переигрывает, тот и выше. Никто не стоит на месте, все развиваются.

Мы не особо смотрим в таблицу. Мы не концентрируемся на этом. Чемпионат только начался — не вижу смысла даже смотреть в таблицу. Мы не бьёмся кровь из носу за какое-то первое место. Мы концентрируемся на качестве игры», — сказал Кручинин в интервью «Известиям».

Напомним, подопечные Игоря Ларионова после 15 матчей набрали 23 очка и занимают первое место в турнирной таблице Западной конференции.