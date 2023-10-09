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Вратарская бригада Сорокин — Варламов стала лучшей в НХЛ по версии The Hockey News

Вратарская бригада Сорокин — Варламов стала лучшей в НХЛ по версии The Hockey News
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Североамериканский журналист Адам Прото в статье на сайте The Hockey News представил топ-5 лучших вратарских бригад Национальной хоккейной лиги в преддверии начала нового сезона.

Лидером рейтинга стал вратарский тандем «Нью-Йорк Айлендерс» Илья СорокинСемён Варламов.

«28-летний Сорокин блистал, как бриллиант, в сезоне-2023/2024, сыграв рекордные в карьере 62 матча с 92,4 отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,34. Без него «Айлендерс» не вышли бы в прошлом году в плей-офф. Если в этом году у него будут проблемы – что, по нашему мнению, маловероятно – «Нью-Йорк» не попадёт в розыгрыш Кубка Стэнли в этом сезоне.

Показатели Варламова в прошлом сезоне были немного лучше среднего — и, поскольку он является вторым номером в воротах команды, это именно то, чего от него ожидает руководство», — сказано в статье.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Илья Сорокин — Семён Варламов, «Нью-Йорк Айлендерс».
2. Линус Улльмарк — Джереми Свейман, «Бостон Брюинз».
3. Джейк Эттингер — Скотт Уэджвуд, «Даллас Старз».
4. Коннор Хеллебайк — Лоран Броссуа, «Виннипег Джетс».
5. Марк-Андре Флёри — Филип Густавссон, «Миннесота Уайлд».

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